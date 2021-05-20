У СБУ спростували наявність російського паспорта у Аксьонова
Новообраний нардеп Андрій Аксьонов не має російського паспорта. Так журналістам повідомили в СБУ.
У відомстві запевнили, що він не фігурує у жодних кримінальних провадженнях.
В СБУ додали, що нададуть офіційну відповідь на публічний депутатський запит щодо громадянства нардепа – який учора у парламенті озвучила заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк.
19 травня Андрій Аксьонов, який переміг на довиборах до Верховної Ради, склав присягу і став народним депутатом.
Під час присяги в залі лунали крики Ганьба: депутати фракцій ЄС та Голос заблокували трибуну, тому Андрій Аксьонов виступав з місця.
2021-05-20
Теги: Андрій Аксьонов, Верховна Рада, СБУ