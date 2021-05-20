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У СБУ спростували наявність російського паспорта у Аксьонова

Новообраний нардеп Андрій Аксьонов не має російського паспорта. Так журналістам повідомили в СБУ.

У відомстві запевнили, що він не фігурує у жодних кримінальних провадженнях.

В СБУ додали, що нададуть офіційну відповідь на публічний депутатський запит щодо громадянства нардепа – який учора у парламенті озвучила заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

19 травня Андрій Аксьонов, який переміг на довиборах до Верховної Ради, склав присягу і став народним депутатом.

Під час присяги в залі лунали крики Ганьба: депутати фракцій ЄС та Голос заблокували трибуну, тому Андрій Аксьонов виступав з місця.

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