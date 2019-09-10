В США хотят запретить вейпы – причина

Электронные сигареты – могут убить. С начала лета почти полтысячи болезней – которые могли вызвать курение электронных сигарет.

Запретить электронные сигареты на законодательном уровне предлагает губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Прежде всего, ароматизированные. Причиной стала тревожная статистика о последствиях такого курения, что обнародовали эксперты.

5 человек умерли.

В 33 Штатах зафиксировано 450 случаев легочных заболеваний, вероятно связанных с курением вейпов.

А уже 23 августа один из таких пациентов умер. Сейчас болезнь в 33 штатах.

Ученые провели исследования и обнаружили в разных смесях для электронных сигарет только один общий компонент – витамин E. До сих пор он считался безопасным даже в больших дозах. С ним ли связаны заболевания, выясняют.

Между тем противники курения, любого – обращают внимание, что реклама электронных сигарет, в отличие от обычных, в Соединенных Штатах не запрещена.

Многие больные, которых обследовали специалисты, курили смеси купленные на черном рынке.

Исследователи продолжают работу – пытаются установить, что именно вызывает новую болезнь. Ее основные симптомы: кашель, тошнота, диарея, усталость, головная боль и потеря веса.

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К слову, ранее Факты ICTV писали, как выбрать вейп, на что стоит обратить внимание.

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