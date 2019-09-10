У США хочуть заборонити вейпи – причина

Електронні сигарети – можуть вбити. Від початку літа майже півтисячі хвороб – які могли викликати куріння електронних цигарок.

Заборонити електронні сигарети на законодавчому рівні пропонує губернатор американського штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.

Насамперед, ароматизовані. Причиною стала тривожна статистика про наслідки такого куріння, що оприлюднили експерти.

5 людей померли.

У 33 Штатах зафіксовано 450 випадків легеневих захворювань, вірогідно пов’язаних із курінням вейпів.

А вже 23 серпня один із таких пацієнтів помер. Нині недуга у 33 штатах.

Науковці провели дослідження й виявили в різних сумішах для електронних сигарет лише один спільний компонент – вітамін E. Досі він вважався безпечним навіть у великих дозах. Чи саме з ним пов’язані захворювання, з’ясовують.

Тим часом противники куріння, будь-якого – звертають увагу, що реклама електронних сигарет, на відміну від звичайних, у Сполучених Штатах не заборонена.

Багато хворих, яких обстежили фахівці, курили суміші куплені на чорному ринку.

Дослідники продовжують роботу – намагаються встановити, що саме спричиняє нову хворобу. Її основні симптоми: кашель, нудота, діарея, втома, головний біль та втрата ваги.

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До речі, Факти ICTV писали, як обрати вейп, на що варто звернути увагу.

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