В мире продолжается разработка вакцин против Covid-19 — уже есть более 100 вариантов

В мире продолжается разработка вакцины против коронавируса – всего уже есть более сотни ее вариантов. В Швейцарии темпы самые быстрые — уже в октябре хотят вакцинировать своих граждан из группы риска.

Испытания экспериментального препарата на людях начались на прошлой неделе в Оксфордском университете Великобритании — там хотят успеть до конца года. Ученые на 80% уверены в успехе и уже готовы запускать производство вакцины. На это правительство выделяет 20 млн фунтов.

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В Германии также вакцина на стадии испытания — уже нашли 200 добровольцев. В США планируют создать специальный проект, который объединит фармкомпании и значительно ускорит создание вакцины. Планируется получить 100 млн доз уже до конца года. Финансирует проект, в частности, и миллиардер Билл Гейтс.

В Китае уже одобрили три вакцины против коронавируса. Там даже уже начинают строить завод для производства препарата. Одна из вакцин показала хороший результат на животных и на первом этапе тестирования на людях. И Пекин первым в мире дошел до второго этапа испытания на людях.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Канада выделит почти $1 млрд на поиск вакцины от коронавируса.

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