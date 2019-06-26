У центрі Кракова насипали сотні тонн піску – створили арену і проводять змагання

Стадіон посеред міста – у Кракові винайшли креативний спосіб залучати молодь до здорового способу життя.

Незвичний пляж насипали у центрі Кракова. Півтори тисячі квадратних метрів піску, три ігрові поля і трибуни на півтисячі місць. Спеціально для фестивалю пляжних видів спорту. Протягом трьох вікендів краків’яни й гості міста можуть безкоштовно відвідувати всі матчі. Ініціатором заходу став міжнародний центр. Ідею підтримали і втілили міська рада Кракова та бізнес-структури.

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Фестиваль вирішили організувати саме в такому форматі, щоб популяризувати літні види спорту і заохотити молодь до активного способу життя. Змагання відбуваються у так звані дні вікенду, а протягом робочих днів тижня можна зарезервувати собі час на гру зі знайомими або прийти на майстер-клас.

Перший фестивальний вікенд потішив усіх змаганнями з пляжного футболу. Особливою подією стала показова гра між гостями заходу – командами з Болгарії та Великобританії. Другий тиждень стартував матчами між жіночими й чоловічими колективами з пляжного волейболу.

На закінчення фестивалю запланований доброчинний матч із волейболу, у якому візьмуть участь найкращі спортсмени Польщі і світу. Серед них відомий волейболіст – бразилець Гіба.

До слова, заплив Oceanman: серед переможців змагання українці.

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