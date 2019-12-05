У Вінниці багатоповерхівки оснащують контролерами надання комунальних послуг

Аби вчасно виявити прорив водогону чи тепломережі, контролювати якість послуг та згодом суттєво економити, у Вінниці почали облаштовувати багатоповерхівки електронними контролерами. Це перший крок, який роблять у місті для впровадження системи розумних будинків.

Пілотний проект запустили місяць тому у дев’яти висотках, які найчастіше підтоплювались, де були проблеми із подачею тепла та гарячої води. Тепер датчики в автоматичному режимі контролюють і фіксують параметри послуг, які отримують мешканці. І в разі аварії самостійно через додатки у смартфонах або на комп’ютері інформують контролюючі служби.

Уся інформація, яку збирає електронний контролер одразу висвічується на моніторах, що встановлені в аварійних службах, міській раді та на додатку смартфонів.

Контролює монітор найважливіші для мешканців будинку послуги.

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Встановили такі датчики у найбільш проблемних будинках міста. У висотці на Келецькій біда із стояками та підтопленнями.

У будинку контролер спостерігає за подачею тепла, води та можливими підтопленнями. У майбутньому він може виконувати до десятка функцій.

Мешканці будинків, що потрапили до пілотного проекту, ще не встигли підрахувати фінансову вигоду від цього контролера. Його лиш встановили. Але те, що система фіксує усі промахи теплопостачальних організацій, уже на користь споживачам.

За декілька років усі будинки міста матимуть таких контролерів. За його встановлення платитимуть 9 тис., решту – 25 тис. грн – виділяє міський бюджет. У мерії кажуть – це перший крок до впровадження програми розумний дім, яка реально економитиме гроші городян.

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