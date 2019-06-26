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Факты / Видео / Украина

У водителей сдают нервы: когда закончится ремонт Южного моста в Киеве

Проспект Бажана – главная транспортная артерия Дарницкого района в котором проживает более 300 тысяч человек. Львиная доля из них едет каждое утро на работу Южным мостом, который практически всегда ремонтируют, пробки здесь достигают нескольких километров.

Сигналят и пытаются втиснуться наперебой – типичное утро для жителей Позняков, Осокорков и Харьковского массива. Хаотичная застройка этого района Левобережья добавила нагрузку на его инфраструктуру.

Главный мост через Днепр стал в пробках. Ситуацию с трафиком затрудняют его постоянные ремонты. Водители возмущаются – почему работы всегда так медленно ведутся. Те, у кого сдают нервы, пересаживаются в метро.

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На самом Южном мосту в десять утра около 10 работников, большинство из них ковыряют какое-то покрытие, что осталось после асфальта.

Ремонтируют мост коммунальщики Киевавтопутемоста, которое подчинено Киевавтодору. Старшая смены Анна Михайлова уверяет – объект сдадут до 8 июля, работа кипит.

Киевсовет не раз обращалась в полицию с просьбой ограничить движение по Южному мосту крупногабаритного транспорта в час пик, чтобы снизить трафик. Там не понимают, почему фуры спокойно едут по городу в жару более 30 градусов.

Между тем в Киевавтодоре на запрос Фактов объяснили, что асфальт разрушается от избыточной гибкости металлической плиты под колесами транспорта, особенно грузовиков, которые в жару едут мостом, а это никто не контролирует.

По официальной информации стоимость всех ремонтных работ с 2016 года составляла 15 миллионов гривен. Гарантийный срок на асфальтобетонное покрытие – 5 лет. Но выполнял ли когда-нибудь подрядчик гарантийные обязательства в Киевавтодоре не уточнили.

По срокам ремонта и количества работников на мосту – все согласно регламенту – пояснили в коммунальном предприятии.

Напомним, в Киеве выросла концентрация вредных примесей в воздухе из-за аномальной жары.

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