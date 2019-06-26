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У водіїв здають нерви: коли закінчиться ремонт Південного мосту у Києві

Проспект Бажана – головна транспортна артерія Дарницького району в якому мешкає понад 300 тисяч людей. Левова частка з них їде щоранку на роботу Південним мостом, який фактично постійно ремонтують, затори тут сягають кількох кілометрів.

Сигналять та намагаються втиснутись один поперед одного – типовий ранок для жителів Позняків, Осокорків та Харківського масиву. Хаотична забудова цього району Лівобережжя додала навантаження на його інфраструктуру.

Головний міст через Дніпро став у заторах. Ситуацію з трафіком ускладнюють його постійні ремонти. Водії обурюються – чому роботи завжди так повільно ведуться. Ті, у кого здають нерви, пересідають в метро.

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На самому Південному мосту о десятій ранку близько 10 працівників, більшість з них колупають якесь покриття, що залишилося після асфальту.

Ремонтують міст комунальники Київавтошляхмосту, яке підпорядковане Київавтодору. Старша зміни Ганна Михайліва запевняє – об’єкт здадуть до 8 липня, робота кипить.

Київрада не раз зверталась до поліції з проханням обмежити рух Південним мостом великогабаритного транспорту в годину пік, аби знизити трафік. Там не розуміють, чому фури спокійно їдуть містом у спеку понад 30 градусів.

Тим часом у Київавтодорі на запит Фактів пояснили, що асфальт руйнується від надмірної гнучкості металевої плити під колесами транспорту, особливо вантажівок, що в спеку їдуть мостом, а це ніхто не контролює.

За офіційною інформацією вартість усіх ремонтних робіт з 2016 року становила 15 мільйонів гривень. Гарантійний термін на асфальтобетонне покриття – 5 років. Та чи виконував колись підрядник гарантійні зобов’язання в Київавтодорі не уточнили.

Щодо термінів ремонту і кількості працівників на мосту – все згідно з регламентом – пояснили в комунальному підприємстві.

Нагадаємо, у Києві зросла концентрація шкідливих домішок у повітрі через аномальну спеку.

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