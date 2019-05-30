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Факты / Видео / Украина

В ямах застревают машины: как выглядит самая ужасная трасса Николаевщины

На Николаевщине люди снова протестуют против ужасного состояния трассы Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев. Эту трассу не ремонтировали 20 лет.

Через огромные ямы в села не ездят рейсовые автобусы, закрылись продовольственные магазины, в ямах застревают машины.

Люди просят службу автодорог и власть хотя бы засыпать огромные ямы.

20 километров трассы планируют капитально отремонтировать. Тендер должен был состояться 23 мая, но был заблокирован жалобами фирм, которым отказали в участии. Теперь в службе автодорог ждут решения Антимонопольного комитета.

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Впрочем, на весь участок в этом году денег все равно не хватит. Необходимо 1 миллиард 300 миллионов, а есть только 180 миллионов. Поэтому, пока ямы засыплют щебнем.

К слову, в Николаевской области не хватает бригад скорой.

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