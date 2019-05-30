У ямах застрягають машини: як виглядає найжахливіша траса Миколаївщини

На Миколаївщині люди знову протестують проти жахливого стану траси Н-14 Олександрівка-Кропівницький-Миколаїв. Цю трасу не ремонтували 20 років.

Через велетенські ями до сіл не їздять рейсові автобуси, зачинились продовольчі магазини, у ямах застрягають машини.

Люди просять службу автодоріг та владу хоча б засипати велетенські ями.

20 кілометрів траси планують капітально відремонтувати. Тендер мав відбутись 23 травня, але був заблокований скаргами фірм, яким відмовили в участі. Тепер у службі автодоріг чекають на рішення Антимонопольного комітету.

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Втім, на всю ділянку цьогоріч грошей все одне не вистачить. Необхідно 1 мільярд 300 мільйонів, а є тільки 180 мільйонів. Тож, поки що ями засиплють щебенем.

До слова, на Миколаївщині не вистачає бригад швидкої.

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