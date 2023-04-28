Uklon запускает инклюзивное такси для пассажиров, пользующихся колесным креслом
Безбарьерность – болезненная тема для Украины, а сейчас приобретает новое значение. Поэтому компании ищут пути, как улучшать ситуацию.
Например, онлайн-сервис вызова авто Uklon при поддержке Mastercard и MacPaw объявили о запуске класса Инклюзивный, чтобы люди на колесных креслах могли беспрепятственно передвигаться по городу на специально оснащенных авто.
Партнеры рассказывают, что не могли остаться безразличными к вопросу инклюзии, поэтому инициировали закупку первых нескольких таких авто. Чтобы люди действительно чувствовали поддержку, драйверы класса Инклюзивный прошли тренинг по общению и взаимодействию с такими пассажирами.
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