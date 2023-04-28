Uklon запускає інклюзивне таксі для пасажирів, що користуються кріслом колісним

Безбар’єрність – болісна тема для України, а нині набуває нового значення. Тож компанії шукають шляхи, як покращувати ситуацію.

Наприклад, онлайн-сервіс виклику авто Uklon за підтримки Mastercard та MacPaw оголосили про запуск класу Інклюзивний, аби люди на колісних кріслах могли безперешкодно пересуватися містом на спеціально оснащених авто.

Партнери розповідають, що не могли залишитися байдужими до питання інклюзії, тож ініціювали закупівлю перших декількох таких авто. А щоб люди дійсно відчували підтримку, драйвери класу Інклюзивний пройшли тренінг зі спілкування та взаємодії з такими пасажирами.

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