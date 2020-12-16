Украина готовит уникальные лунные разработки для программы NASA Artemis

Наступает новая космическая эра — такие заголовки мировых СМИ, ведь готовится колонизация Марса и Луны.

Илон Маск символизирует успех частного бизнеса, ведь до сих пор запуски были прерогативой государств.

В США знают — частная инициатива всегда экономически эффективнее бюрократии.

Как следствие, именно SpaceX первыми удалось сделать ракету, которая возвращается на землю — и этим удешевить полеты.

Сейчас одним из самых амбициозных является космический проект NASA Artemis — программа исследования Луны, к которой уже присоединилась Украина.

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— Для нас это очень хорошая новость вообще, любые такие документы, которые подписаны с США, в частности с NASA, это доверие к Украине прежде всего. И мало кто знает, мы в Украине — первые, кто должен был доставить человека на Луну. Более полувека, когда я еще работал в КБ Южное над модулем, который должен высадить космонавта на лунную поверхность, — рассказал второй президент Украины Леонид Кучма.

Об уникальных лунных разработках Украины и как наше государство будет участвовать в исследовании Луны — смотрите в сюжете.

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