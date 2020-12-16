Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Украина готовит уникальные лунные разработки для программы NASA Artemis

Наступает новая космическая эра — такие заголовки мировых СМИ, ведь готовится колонизация Марса и Луны.

Илон Маск символизирует успех частного бизнеса, ведь до сих пор запуски были прерогативой государств.

В США знают — частная инициатива всегда экономически эффективнее бюрократии.

Как следствие, именно SpaceX первыми удалось сделать ракету, которая возвращается на землю — и этим удешевить полеты.

Сейчас одним из самых амбициозных является космический проект NASA Artemis — программа исследования Луны, к которой уже присоединилась Украина.

Читайте: Запуск SpaceX Starship драматически сорвался за одну секунду до взлета

— Для нас это очень хорошая новость вообще, любые такие документы, которые подписаны с США, в частности с NASA, это доверие к Украине прежде всего. И мало кто знает, мы в Украине — первые, кто должен был доставить человека на Луну. Более полувека, когда я еще работал в КБ Южное над модулем, который должен высадить космонавта на лунную поверхность, — рассказал второй президент Украины Леонид Кучма.

Об уникальных лунных разработках Украины и как наше государство будет участвовать в исследовании Луны — смотрите в сюжете.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Острые углы круглых столов: премьера спецпроекта о событиях Оранжевой революции
Острые углы круглых столов: премьера спецпроекта о событиях Оранжевой революции
Не простят: Кравчук видит для Лукашенко путь Януковича
Не простят: Кравчук видит для Лукашенко путь Януковича
NASA планирует отправить людей на Луну в 2024
NASA планирует отправить людей на Луну в 2024
Нацбанк приурочил первую вертикальную банкноту космонавту Каденюку
Нацбанк приурочил первую вертикальную банкноту космонавту Каденюку
Crew Dragon компании SpaceX осуществил стыковку с МКС
Crew Dragon компании SpaceX осуществил стыковку с МКС
Украина будет сотрудничать с NASA над исследованиями Марса и Луны
Украина будет сотрудничать с NASA над исследованиями Марса и Луны
МКС-20. Уникальные исследования, НЛО и секс в космосе
МКС-20. Уникальные исследования, НЛО и секс в космосе
На освещенной солнцем поверхности Луны есть вода — NASA
На освещенной солнцем поверхности Луны есть вода — NASA
Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка