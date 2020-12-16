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Україна готує унікальні місячні розробки для програми NASA Artemis

Настає нова космічна ера – такі заголовки світових медіа, адже готується колонізація Марса та Місяця.

Ілон Маск символізує успіх приватного бізнесу, адже досі запуски були прерогативою держав.

У США знають – приватна ініціатива завжди економічно ефективніша за бюрократію.

Як наслідок, саме SpaceX першими вдалося зробити ракету, яка повертається на землю – і цим здешевити польоти.

Нині одним із найамбітніших є космічний проект NASA Artemis – програма дослідження Місяця, до якої вже приєдналася Україна.

Читайте: Запуск SpaceX Starship драматично зірвався за одну секунду до зльоту

– Для нас це дуже гарна новина взагалі, будь-які такі документи, які підписані зі США, зокрема з NASA, це довіра до України насамперед. І мало хто знає, ми в Україні – перші, хто повинен був доправити людину на Місяць. Більше півсторіччя, коли я ще працював у КБ Південне над модулем, який мав висадити космонавта на місячну поверхню, – розповів другий президент України Леонід Кучма.

Про унікальні місячні розробки України і як наша держава братиме участь у дослідженні Місяця –  дивіться у сюжеті.

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