Как забирают и куда свозят отсортированный мусор в Киеве – проверка Фактов ICTV

Ежедневно в Украину завозят триста тонн мусора из Европы. Все потому, что перерабатывающим предприятиям не хватает вторсырья. Украинский же мусор, в основном идет на полигоны. Даже тот, который собрали в специальные баки.

Столицу убирает семь компаний, у каждой свой участок, по закону они должны вывозить сортированный мусор на переработку. Начинаем рейд с Печерского района. У мусоровоза по маршруту крупные супермаркеты, элитные жилые комплексы. Работники быстро выгружают обычные баки, за сортируемыми отходами приедет другая машина.

Голосеевка, наше внимание привлекает один грузовик. Он забирает и обычные контейнеры, и с пометкой – раздельный сбор. Машина быстро исчезает во дворах. Баки на соседней улице пока полные, появляется мусоровоз, ситуация повторяется – отходы из двух различных баков отправляются в один контейнер.

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Чиновники о проблеме знают, во всем обвиняют недобросовестных работников.

Однако, специалисты по переработке мусора, уверены – различные отходы в одну машину сбрасывают с разрешения руководства, власти закрывают на это глаза.

Трудно верить мусорщикам, когда они обещают впоследствии отсортировать смешанные отходы, бумага со свалки пригодится разве что на серую туалетную бумагу. Качественную продукцию делают только с чистого сырья.

Поэтому качественный товар покупают в Европе.

Сортировать мусор сознательным жителям иногда помогают сознательные дворники.

К слову, свалки уже размером с Данию: как украинцы отказываются от полиэтилена.

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