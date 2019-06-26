Закрыли мусоропроводы и поставили контейнеры: как сортируют мусор в Тернополе

Медленно, но Украина таки прогрессирует в вопросе разумной утилизации мусора. В Тернополе уже полгода внедряют европейскую модель сортировки мусора – вместо традиционных баков закупают специальные контейнеры. Таким образом, учат людей не выбрасывать все в кучу, ведь большинство ценных компонентов, а это почти 40% всех твердых бытовых отходов идет на свалку. А так их можно переделать.

Начало сознательному отношению к хламу положило облагораживания контейнерных площадок. Местное ОСМД закупило их за собственные 15 тыс. грн. Теперь из отходов зарабатывают от 400 до 500 грн ежемесячно.

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Сортировать хлам в Тернополе попытались семь лет назад. Начали с петбутылок. Поэтому количество отходов, попадающих на свалку уменьшилась в разы. С нового года решили действовать кардинально – в многоэтажках закрыли мусоропроводы. Зато домоправителей обязали обустроить во дворах современные мусорные площадки – с покрытием и с контейнерами для сортировки. Это решение горсовета. Без споров не обошлось.

Сейчас в Тернополе более 90% домов эту проблему решили. Правда, люди жалуются на частные предприятия. Мол, в ОСМД этот процесс организован значительно лучше.

Следующий шаг – контейнеры для стекла. Частные предприятия их уже закупили – по 150 евро каждый.

К слову, Украина без мусора и Coca-Cola Украина устроили квест Мусороборцы на Кураж базаре.

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