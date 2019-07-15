Україна потрапила у топ-10 країн із найбільшим обсягом сміття на людину
Україна у десятці країн із найбільшим обсягом сміття на жителя.
Очолила рейтинг Канада. Там на одного мешканця припадає 36 тонн відходів.
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Ми – на дев’ятому місці. 10 тонн сміття припадає на одного українця.
За даними Світового банку – відходи на планеті лише зростають. Через приріст чисельності населення до 2050 року кількість непотребу має збільшитися на 70%.
Більше ніж третина відходів на планеті пов’язана зі сферою будівництва і реконструкції.
До слова, як забирають і куди звозять відсортоване сміття у Києві – перевірка Фактів ICTV.
2019-07-15Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.