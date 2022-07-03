Украина представит на конференции в Лугано план восстановления после войны – Немчинов

В Лугано (Швейцария) 4-5 июля пройдет международная конференция доноров, на которой будет обсуждаться план восстановления Украины. Министр Кабинета министров Олег Немчинов в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире национального телемарафона рассказал об участии украинской делегации.

– Самое главное, что будет презентовано – это планы, которые нарабатывались в течение последних двух месяцев под руководством премьера и главы Офиса президента. Работали 24 рабочие группы по всем секторам экономики, общественной жизни и т. д. И отдельно будет представлен план восстановления по конкретным инвестиционным проектам, по возможности донорства, анализа ущерба и т. п., – сказал он.

По его словам, это огромная платформа для понимания и доноров, и мирового сообщества, какие разрушения принесло Украина российское вторжение и какой объем помощи нужен для ее восстановления.

Остановившись отдельно на плане восстановления, Немчинов подчеркнул, что это будет стратегический документ, предусматривающий не только то, кто и за что будет платить, он предусматривает видение восстановленной страны.

– Ведь вызовы открытой вооруженной агрессии после восьмилетнего конфликта изменили ситуацию в Украине. Это касается как энергетической сферы, где мы уже получили так называемый энергетический безвиз, начинавшийся именно в ночь вторжения, так и транспортной логистики. Множество транзитных коридоров пролегали территориями РФ и Беларуси. Это вопрос с деятельностью портов, который нужно решать. Я уже не говорю о том, что крупные предприятия на востоке подверглись разрушениям. То есть это достаточно комплексный документ, – подчеркнул он.

Немчинов рассказал, что в Лугано президент и глава правительства все это подробно представят. Премьер-министр Денис Шмигаль будет лично возглавлять украинскую делегацию на конференции, а Владимир Зеленский будет включаться в работу дистанционно.

Еще в апреле президент Владимир Зеленский создал Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны.

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