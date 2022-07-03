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Україна представить на конференції в Лугано план відновлення після війни – Немчінов

Валентина Летяк редакторка стрічки

У Лугано (Швейцарія) 4-5 липня відбудется міжнародна конференція донорів, на якій обговорюватиметься план відбудови України. Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі національного телемарафону розповів про участь української делегації.

– Найголовніше, що буде презентовано, – це плани, які напрацьовувалися протягом останніх двох місяців під керівництвом прем’єра та глави Офісу президента. Працювало 24 робочі групи по всіх секторах економіки, суспільного життя тощо. І окремо буде представлено план відновлення по конкретних інвестиційних проектах, по можливості донорства, аналізу збитків тощо, – сказав він.

За його словами, це величезна платформа для розуміння і донорів, і світового співтовариства, яких руйнувань завдало Україні російське вторгнення і який обсяг допомоги потрібен для її відбудови.

Зупинившись окремо на плані відбудови, Немчінов наголосив, що це буде стратегічний документ, який передбачає не тільки те, хто і за що буде платити, він передбачає візію відновленої країни.

– Адже виклики відкритої збройної агресії після восьмирічного конфлікту змінили ситуацію в Україні. Це стосується як енергетичної сфери, де ми вже отримали так званий енергетичний безвіз, який розпочинали саме у ніч вторгнення, так і транспортної логістики. Безліч транзитних коридорів пролягали територією РФ та Білорусі. Це питання з діяльністю портів, яке треба вирішувати. Я вже не кажу про те, що великі підприємства на сході зазнали руйнувань. Тобто, це достатньо комплексний документ, – наголосив він.

Немчінов розповів, що в Лугано президент та глава уряду все це докладно презентують. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль особисто очолюватиме українську делегацію на конференції, а Володимир Зеленський включатиметься в роботу дистанційно.

Ще у квітні президент Володимир Зеленський створив Національну раду з відновлення України від наслідків війни.

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