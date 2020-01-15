Украина просит НАТО присоединить ее к программе расширенных возможностей – Кулеба
Украина просит НАТО присоединить ее к программе расширенных возможностей. Об этом в Брюсселе заявил вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба.
Киев готов поддержать миссию НАТО и присоединиться к натовских систем закупки.
Подробнее – во включении корреспондента Радио Свобода Григория Жигалова.
К слову, Факты ICTV рассказывали о встрече лидеров НАТО в Лондоне.
2020-01-15
Теги: НАТО, Украина-НАТОЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.