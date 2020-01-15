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Факты / Видео / Украина

Украина просит НАТО присоединить ее к программе расширенных возможностей – Кулеба

Украина просит НАТО присоединить ее к программе расширенных возможностей. Об этом в Брюсселе заявил вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба.

Киев готов поддержать миссию НАТО и присоединиться к натовских систем закупки.

Подробнее – во включении корреспондента Радио Свобода Григория Жигалова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о встрече лидеров НАТО в Лондоне.

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