Встреча лидеров НАТО в Лондоне: одна из главных тем – единый подход к России

70 лет создания НАТО официально будут отмечать сегодня и завтра в Лондоне главы государств и правительств Альянса. Юбилейная дата ему исполнилось в апреле, но торжества перенесли на сейчас. Впрочем, лидерам и сейчас не совсем до празднования – так больше внимания уделят вызовам современности. Одна из главных тем обсуждения – единый подход к России. Результат для Украины особенно важен ввиду, что встреча НАТО происходит менее чем за неделю до саммита в нормандском формате.

Единый подход к все более агрессивной России – такова одна из главных тем двухдневной встречи лидеров стран НАТО открывается в Лондоне.

Единство Альянса по этому вопросу каждый раз заметнее тает. Часть стран теряет терпение и готова ради экономической выгоды простить Кремлю захват украинского Крыма и развязывание войны в Донбассе. Особенно заметно идею дружбы с Москвой продвигает французский президент Эммануэль Макрона. Он кардинально изменил риторику. 2017 года, во время предвыборной гонки и потом – только вступив в должность, он резко критиковал Путина.

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Теперь он говорит, что Россия – не враг НАТО, и диалог с Кремлем следует развивать.

И такие заявления прозвучали из уст хозяина саммита в нормандском формате, где будут говорить о ситуации в Донбассе. Макрон будет принимать Зеленского, Путина и Меркель в Париже уже в следующий понедельник.

Украинская власть сначала не планировала отправлять представителей страны на собрание НАТО. Потому что его статус снизили с саммита к встрече лидеров, а в них государств-партнерш не приглашают. И на днях стало известно, что в Бельгию поедет министр иностранных дел Вадим Пристайко. Он примет участие в конференции для партнеров, который пройдет параллельно со встречей лидеров.

Факты ICTV ранее писали о том, что в 2020 году США сократят расходы на НАТО, чтобы финансово помочь Украине.

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