Україна просить НАТО долучити її до програми розширених можливостей – Кулеба

Україна просить НАТО долучити її до програми розширених можливостей. Про це в Брюсселі заявив віце-прем’єр міністр Дмитро Кулеба.

Київ готовий підтримати місію НАТО і долучитися до натівських систем закупівлі.

Докладніше – у включенні кореспондента Радіо Свобода Григорія Жигалова.

До слова, Факти ICTV розповідали про зустріч лідерів НАТО у Лондоні.

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