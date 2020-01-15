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Україна просить НАТО долучити її до програми розширених можливостей – Кулеба

Україна просить НАТО долучити її до програми розширених можливостей. Про це в Брюсселі заявив віце-прем’єр міністр Дмитро Кулеба.

Київ готовий підтримати місію НАТО і долучитися до натівських систем закупівлі.

Докладніше – у включенні кореспондента Радіо Свобода Григорія Жигалова.

До слова, Факти ICTV розповідали про зустріч лідерів НАТО у Лондоні.

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