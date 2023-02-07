Украина станет страной ветеранов: какие изменения ждут общество и государство

Страна ветеранов. Такой будет Украина, и мы должны готовиться к этому. 700 тысяч ветеранов появилось в Украине с 2014 года. Еще минимум один миллион стали ветеранами за прошлый год. А война продолжается, и эта цифра растет. Так что общество должно это понимать. Потому что нам всем надо над собой работать – государству, бизнесу, всему обществу.

Еще в прошлом году 30% опрошенных украинцев считали ветеранами воевавших во Вторую мировую, а на самом деле ветераны рядом. Им 25, 35, 60. Это наши родные, соседи или коллеги.

Украинский ветеранский фонд пытается помочь не только фронтовикам, но и обществу – достойно встретить защитников и защитниц. Государству – предоставить все услуги. Работодателям – принимать в коллективах. А обществу – научиться не воспринимать ветеранов просто льготниками.

Фонд открыл горячую линию – для ветеранов и их семей, для тех, кто ждет из плена, для тех, у кого родные пропали без вести. Не отказывают никому. Линия работает круглосуточно и ежедневно. За это время было 7 тысяч звонков:

Больше всего обращаются именно родные, очень переживающие за своих близких, которые на войне. Звонят также защитники, которые сейчас находятся на реабилитации. К нам обращаются очень многие из маленьких сел, где не с кем пообщаться — Елена Лешко, главный психолог “горячей линии” психологической поддержки Украинского ветеранского фонда

Помогает фонд и ветеранам-предпринимателям. Новичкам и не только. По программе “Варто” были гранты до миллиона на развитие своего дела.

На один из таких грантов ветеран Денис Дудник обустроил с командой психологический клуб. Здесь платно и бесплатно смогут консультироваться жители Бучанского района, пережившие все ужасы войны. Денис воевал еще с 2014 года. Поэтому знает, насколько важно получить опору по возвращении:

Когда ты возвращаешься, ты не знаешь, что делать. Обычно люди после таких событий хотят сделать что-то свое, а свое без капитала очень тяжело. Поэтому такие проекты, как Украинского ветеранского фонда, очень важны — Денис Дудник, ветеран российско-украинской войны.

Среди ветеранов войны есть и молодые мужчины. Глеб Стрижко – морпех, воевал за Мариуполь, прошел ранение, плен, освобождение. И после лечения и реабилитации он вернулся в гражданскую жизнь:

Осознание того, что мне 26 и я уже пенсионер, я уже ветеран – это немного диссонирует с моими представлениями о мире. Я понял, что могу быть полезным здесь и мой опыт, который я пережил, может помочь таким же людям – Глеб Стрижко, ветеран русско-украинской войны

Помогать таким, как он сам, Глеб будет в новом киевском офисе Veteran Hub. Он вот-вот откроется после почти года вынужденного перерыва. Все это время специалисты работали дистанционно и по телефону. Приняли 5 тысяч звонков. Но уже через несколько дней офис ждет своих клиентов:

Теперь мы страна ветеранов. Любое министерство, как бы оно ни называлось, оно будет взаимодействовать с ветеранами, нам нужно это осознать, понять, что это такая новая норма, теперь вот так – Артем Денисов, и.о. председателя правления организации Veteran Hub

В Veteran Hub, который создали еще 18-го при поддержке фондов Виктора Пинчука и Елены Пинчук — юридическая поддержка, психологическая, консультации для работодателей, ожидающих возвращения ветеранов. Также здесь могут найти поддержку семьи, лишившихся родных на войне. Работают по всей сети 80 человек. У всех одна цель – сделать жизнь и услуги для ветеранов доступными:

На фронте люди гибнут за нашу независимость. Давайте сделаем максимально из того, чтобы когда эти люди начали возвращаться, по крайней мере, здесь мы не имели потерь, поэтому это очень важно делать сейчас. Это наша гражданская обязанность быть для этих людей ответственными — Артем Денисов, и.о. председателя правления организации Veteran Hub

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