Україна стане країною ветеранів: які зміни чекають на суспільство та державу

Країна ветеранів. Такою буде Україна і ми маємо готуватися. 700 тисяч ветеранів з’явилося в Україні з 2014-го. Ще мінімум один мільйон стали ветеранами за минулий рік. А війна триває, і ця цифра росте. Тож суспільство має це розуміти. Бо нам усім треба над собою працювати – державі, бізнесу, всьому суспільству.

Ще торік 30% опитаних українців вважали ветеранами тих, хто воював у Другу світову, а насправді ветерани поряд. Їм 25, 35, 60. Це наші рідні, сусіди чи колеги.

Український ветеранський фонд намагається допомогти не лише фронтовикам, а й суспільству – достойно зустріти захисників і захисниць. Державі – надати всі послуги. Роботодавцям – приймати в колективах. А суспільству – навчитися не сприймати ветеранів просто пільговиками.

Фонд відкрив гарячу лінію – для ветеранів та їхніх родин, для тих, хто чекає з полону, для тих у кого рідні зникли безвісти. Однак не відмовляють нікому. Лінія працює цілодобово і щодня. За цей час було 7 тисяч дзвінків:

Найбільше звертаються саме рідні, які дуже переживають за своїх близьких, які на війні. Телефонують також захисники, які зараз на реабілітації, також за підтримкою. До нас звертаються дуже багато з маленьких сел, де немає з ким поспілкуватися – Олена Лешко, головний психолог “гарячої лінії” психологічної підтримки Українського ветеранського фонду

Допомагає фонд і ветеранам-підприємцям. Новачкам і не тільки. За програмою “Варто” були гранти до мільйона на розвиток своєї справи.

На один із таких грантів ветеран Денис Дудник облаштував з командою психологічний клуб. Тут платно і безоплатно зможуть консультуватися мешканці Бучанського району, які пережили всі жахи війни. Денис воював ще з 2014-го. Тому знає, наскільки важливо, отримати опору після повернення:

Коли ти повертаєшся, ти не знаєш, що робити. Зазвичай люди після таких подій хочуть зробити щось своє, а своє без капіталу дуже важко. Тому такі проєкти, як Українського ветеранського фонду дуже важливі – Денис Дудник, ветеран російсько-української війни

Серед ветеранів війни є й геть молоді чоловіки. Гліб Стрижко – морпіх, воював за Маріуполь, пройшов поранення, полон, звільнення. І після лікування й реабілітації він повернувся до цивільного життя:

Усвідомлення того, що мені 26 і я вже пенсіонер, я вже ветеран – це трошки дисонує з моїми уявленнями про світ. Я зрозумів, що можу бути корисним тут і мій досвід, який я пережив, може допомогти таким же людям – Гліб Стрижко, ветеран російсько-української війни

Допомагати таким, як і він сам, Гліб буде в новому київському офісі Veteran Hub. Він от-от відкриється після майже року перерви. Весь цей час фахівці працювали дистанційно й телефоном. Прийняли 5 тисяч дзвінків. Але вже за кілька днів офіс чекає на своїх клієнтів.

Тепер ми країна ветеранів. Будь-яке міністерство, як би воно не називалося, воно буде взаємодіяти з ветеранами, нам треба це усвідомити, зрозуміти, що це така нова норма, тепер ось так – Артем Денисов, в.о. голови правління організації Veteran Hub

У Veteran Hub, який створили ще 18-ого за підтримки фондів Віктора Пінчука та Олени Пінчук – юридична підтримка, психологічна, консультації для роботодавців, які чекають на повернення ветеранів. Також тут можуть знайти підтримку родини, які втратили рідних на війні. Працюють у всій мережі 80 людей. У всіх одна мета – зробити життя і послуги для ветеранів доступними:

На фронті люди гинуть за нашу незалежність. Давайте зробимо максимально з того, щоб коли ці люди почали повертатися, принаймні тут ми не мали втрат, тому це дуже важливо робити зараз. Це наш громадянський обов’язок, бути для цих людей відповідальними – Артем Денисов, в.о. голови правління організації Veteran Hub

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