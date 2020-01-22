Украина – хороший бизнес-партнер: что говорят о стране на форуме в Давосе

Украинский дом в самом сердце Давоса. Здесь говорят о наших экономических прорывах и недостатках. О том, как привлекать новых инвесторов и удерживать их на нашем рынке. За неделю этот дом должен убедить как можно больше гостей, что Украина – удачный бизнес-партнер.

Доносить свой месседж удается. На каждой дискуссионной панели ни одного свободного места. Украинцы говорят о своей сильной стороне – сфере, где проявляют себя не только надежно, но и креативно – IT-отрасли. Она развивается показательно быстрыми темпами.

Вклад индустрии в общую экономику уже достиг 30% в год. Возможно, это не показатели Кремниевой долины, но сравнивать себя стоит только с самими собой, – говорят спикеры.

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Как искать стратегических экономических союзников тоже решают на общих дискуссиях. И сфера программирования у украинцев – это то, где наш авторитет очень красноречив, мы уже успешно сотрудничаем с международными компаниями. Поэтому немало иностранных гостей входит в украинский дом, чтобы услышать о том, как наши специалисты овладевают цифровым миром.

Кроме нашего продвинутого, инвесторов традиционно интересует сельское хозяйство и сектор энергетики. Но отсутствие прозрачности на украинском рынке все же отпугивает иностранные деньги, – говорят спикеры. Все они готовы ждать стабильной экономической ситуации, потому что потенциал Украины того стоит.

О наших огромных возможностях будут говорить уже завтра на Украинском завтраке, который ежегодно организовывает Фонд Виктора Пинчука во время Всемирного экономического форума в Давосе. На встречу прибудут ведущие экономисты и журналисты планеты, политические лидеры Украины и мира. На разговор пригласили и бывшего пленника Кремля и украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Зеленский выступит в Давосе со специальным обращением.

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