Україна – вдалий бізнес-партнер: що говорять про країну на форумі в Давосі

Український дім у самісінькому серці Давоса. Тут говорять про наші економічні прориви та недоліки. Про те, як приваблювати нових інвесторів і утримувати їх на нашому ринку. За тиждень цей дім має переконати якомога більше гостей, що Україна – вдалий бізнес-партнер.

Доносити свій меседж вдається. На кожній дискусійній панелі жодного вільного місця. Українці говорять про свою сильну сторону – сферу, де проявляють себе не лише надійно, але й креативно – IT-галузь. Вона розвивається показово швидкими темпами.

Внесок індустрії у загальну економіку вже сягнув 30% на рік. Можливо, це не показники Кремнієвої долини, але порівнювати себе варто лише з самими собою, – кажуть спікери.

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Як шукати стратегічних економічних союзників теж вирішують на спільних дискусіях. І сфера програмування в українців – це те, де наш авторитет дуже красномовний, ми вже успішно співпрацюємо з міжнародними компаніями. Тому чимало іноземних гостей заходить до українського дому, щоб почути про те, як наші спеціалісти опановують цифровий світ.

Окрім нашого просунутого , інвесторів традиційно цікавить сільське господарство і сектор енергетики. Але відсутність прозорості на українському ринку все ж відлякує іноземні гроші, – кажуть спікери. Все ж вони готові чекати стабільної економічної ситуації, бо потенціал України того вартий.

Про наші величезні можливості говоритимуть вже завтра на Українському сніданку, який щороку організовує Фонд Віктора Пінчука під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі. На зустріч завітають провідні економісти та журналісти планети, політичні лідери України та світу. На розмову запросили і колишнього бранця Кремля та українського кінорежисера Олега Сенцова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Зеленський виступить у Давосі зі спеціальним зверненням.

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