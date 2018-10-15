Українська хурма: корисні властивості та як вирощують

В Україні є сад хурми, єдиний на всю державу. Розташований він на Закарпатті у містечку Виноградів.

Власниця каже, деревам, які збирала по всій Європі – клімат підходить. Тож врожай цього року має величезний.

Хурма не вибаглива. Немає шкідників та хвороб. Дерева лише треба обрізати та обривати з них надлишок зав’язі, щоб не перевантажувати. Раз на три роки їх підживлювати гноєм, щоосені – попелом і добре мульчувати соломою.

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Ягоди – малі і великі, різної форми. Усі – соковиті, вітамінні і дуже солодкі.

Вага однієї ягоди може сягати півкілограма. Кілограм коштує від 50 до 80 гривень.

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Опубліковано Жовтень, 15 в 20:08



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