Украинская голубика: где выращивают и сколько можно заработать
Украинскую голубику считают одну из самых полезных и качественных в мире. Поэтому европейские страны хотят закупать ее именно у нас. Голубика не дешевая ягода, ведь на ее выращивание тратят очень много средств.
Еще три года назад здесь росли сосны и дубы. Теперь на 40 га голубики.
Олег выращивать ягоду начал 2016 года. Первые три года только готовили почву и выращивали кусты.
А еще недешевые саженцы, их покупали на Ивано-Франковщине. Высадка гектара органической голубики обошлась в 34 тыс. евро. Никаких пестицидов и химикатов, сорняки уничтожают вручную.
В общем, голубика – капризная культура, даже для полива кустов нужна чистая вода из скважины.
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Весь процесс автоматизирован. То, что происходит на поле, Игорь наблюдает в телефоне в любой точке мира.
Особые требования и к сбору ягоды. Обязательная медицинская книжка, собранные волосы, отсутствие украшений. Ягоду с земли – не поднимать, руки стерильны. Специальный умывальник – прямо посреди поля.
Работы и здесь хватит. За месяц можно заработать более полтысячи долларов.
70% продукции Олег экспортирует. Украинскую голубику уже едят в Великобритании и Ирландии.
К слову, как заработать деньги на лекарственных травах.