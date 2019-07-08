Украинская голубика: где выращивают и сколько можно заработать

Украинскую голубику считают одну из самых полезных и качественных в мире. Поэтому европейские страны хотят закупать ее именно у нас. Голубика не дешевая ягода, ведь на ее выращивание тратят очень много средств.

Еще три года назад здесь росли сосны и дубы. Теперь на 40 га голубики.

Олег выращивать ягоду начал 2016 года. Первые три года только готовили почву и выращивали кусты.

А еще недешевые саженцы, их покупали на Ивано-Франковщине. Высадка гектара органической голубики обошлась в 34 тыс. евро. Никаких пестицидов и химикатов, сорняки уничтожают вручную.

В общем, голубика – капризная культура, даже для полива кустов нужна чистая вода из скважины.

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Весь процесс автоматизирован. То, что происходит на поле, Игорь наблюдает в телефоне в любой точке мира.

Особые требования и к сбору ягоды. Обязательная медицинская книжка, собранные волосы, отсутствие украшений. Ягоду с земли – не поднимать, руки стерильны. Специальный умывальник – прямо посреди поля.

Работы и здесь хватит. За месяц можно заработать более полтысячи долларов.

70% продукции Олег экспортирует. Украинскую голубику уже едят в Великобритании и Ирландии.

К слову, как заработать деньги на лекарственных травах.

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