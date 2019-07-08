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Українська лохина: де вирощують і скільки можна заробити

Українську лохину вважають однією з корисних та якісних у світі. Тож європейські країни хочуть закуповувати її саме в нас. Лохина не дешева ягода, адже на її вирощування витрачають дуже багато коштів.

Ще три роки тому тут росли  сосни і дуби. Тепер на 40 га лохини.

Олег вирощувати ягоду почав 2016  року. Перші три роки тільки готували ґрунт і вирощували  кущі.

А ще недешеві саджанці, їх купували на Івано-Франківщині. Висадка гектару органічної лохини  обійшлася у 34 тис. євро. Жодних пестицидів та хімікатів, бур’яни знищують вручну.

Загалом, лохина – примхлива  культура, навіть для поливу кущів потрібна чиста вода зі свердловини.

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Увесь процес автоматизований. Те, що відбувається на полі, Ігор спостерігає в телефоні в будь-якій  точці світу.

Особливі вимоги і до збору ягоди. Обов’язкова медична книжка, зібране волосся, відсутність прикрас. Ягоду з землі – не піднімати, руки стерильні. Спеціальний умивальник – просто посеред поля.

Роботи і тут вистачить. За  місяць можна заробити понад пів тисячі доларів.

70% продукції Олег експортує. Українську лохину вже їдять у Великобританії та Ірландії.

До слова, як заробити гроші на лікарських травах.

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