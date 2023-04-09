Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний провел литургию в Киево-Печерской лавре. Сегодня, 9 апреля, торжественным богослужением верующие отмечают Вербное воскресенье.

Литургия началась в 09:00 в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских на территории Верхней лавры.

Людей в храме было довольно много. У всех, кто хотел попасть на литургию, полиция проверяла документы. В целом все прошло мирно и спокойно.

Кроме того, за службой в лавре можно было наблюдать с помощью онлайн-трансляции.

— Верю, что с Божьей помощью и нынешние страдания, которые несправедливо переживает украинский народ от чужаков, от российских агрессоров, терзающих и наше государство, и нашу украинскую церковь, и эта борьба завершатся победой и обновлением. Пусть Господь помогает нам в этом труде и благословит его успехом! — сказал Епифаний во время литургии.

В свою очередь митрополит Онуфрий, глава Украинской православной церкви Московского патриархата, утром провел службу в Крестовоздвиженском храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Напомним, 29 марта представители УПЦ МП должны были покинуть территорию лавры — заповедник расторг договор аренды из-за нарушения его условий.

Несмотря на это требование, местные священники отказались уходить и продолжают проводить богослужения.

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