Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Митрополит Православної церкви України Епіфаній провів літургію у Києво-Печерській лаврі. Сьогодні, 9 квітня, урочистим богослужінням віряни відзначають Вербну неділю.
Літургія розпочалась о 09:00 у Трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських на території Верхньої лаври.
Людей у храмі було доволі багато. В усіх, хто хотів потрапити на літургію, поліція перевіряла документи. Загалом усе відбулося мирно та спокійно.
Окрім того, за службою в лаврі можна було спостерігати за допомогою онлайн-трансляції.
– Вірю, що з Божою допомогою і нинішні страждання, яких несправедливо зазнає український народ від чужинців, від російських агресорів, що терзають і нашу державу, і нашу українську церкву, і ця боротьба завершаться перемогою й оновленням. Нехай Господь допомагає нам у цій праці та благословить її успіхом! – сказав Епіфаній під час літургії.
Натомість митрополит Онуфрій, очільник Української православної церкви Московського патріархату, зранку провів службу у Хрестовоздвиженському храмі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
Нагадаємо, 29 березня представники УПЦ МП мали залишити територію Лаври – заповідник розірвав договір оренди через порушення його умов.
Попри цю вимогу, місцеві священники відмовилися йти і продовжують проводити богослужіння.