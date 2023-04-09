Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю

Митрополит Православної церкви України Епіфаній провів літургію у Києво-Печерській лаврі. Сьогодні, 9 квітня, урочистим богослужінням віряни відзначають Вербну неділю.

Літургія розпочалась о 09:00 у Трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських на території Верхньої лаври.

Людей у храмі було доволі багато. В усіх, хто хотів потрапити на літургію, поліція перевіряла документи. Загалом усе відбулося мирно та спокійно.

Окрім того, за службою в лаврі можна було спостерігати за допомогою онлайн-трансляції.

– Вірю, що з Божою допомогою і нинішні страждання, яких несправедливо зазнає український народ від чужинців, від російських агресорів, що терзають і нашу державу, і нашу українську церкву, і ця боротьба завершаться перемогою й оновленням. Нехай Господь допомагає нам у цій праці та благословить її успіхом! – сказав Епіфаній під час літургії.

Натомість митрополит Онуфрій, очільник Української православної церкви Московського патріархату, зранку провів службу у Хрестовоздвиженському храмі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, 29 березня представники УПЦ МП мали залишити територію Лаври – заповідник розірвав договір оренди через порушення його умов.

Попри цю вимогу, місцеві священники відмовилися йти і продовжують проводити богослужіння.

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