Апрель, 08 в 23:37

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий (мирское имя — Орест Березовский) говорит, что не считает себя гражданином России и признал, что имел российский паспорт, которого якобы уже нет.

Об этом говорится в заявлении Онуфрия, опубликованном на сайте УПЦ МП

— В ответ на заявление корреспондента издания Украинская правда Михаила Ткача (от 7.04.2023 г.) о том, что я имею российское гражданство, хотел бы сразу заявить, что я не считаю себя гражданином России, — говорится в сообщении.

Митрополит УПЦ МП заявил, что в 1969 году окончил три курса Черновицкого государственного университета, впрочем решил оставить заведение высшего образования и продолжить свой путь в духовной семинарии.

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— В Советском Союзе в то время существовали три духовные семинарии: Московская, Ленинградская и Одесская. Как украинец, я хотел поступить в Одесскую духовную семинарию, но мне отказали, потому что я покинул университет и это якобы будет пятном на украинском атеистическом обществе, которое даже в университете не воспитало во мне дух атеиста. Тогда я тайно поехал в Россию, в г. Загорск, где находилась знаменитая Троице-Сергиева Лавра и при ней Московские Духовная Академия и Семинария. Там меня не отвергли, как это сделали в Украине, а приняли во второй класс Московской духовной семинарии, — заявил Онуфрий.

Митрополит УПЦ МП говорит, что в третьем классе семинарии вступил в братство Свято-Троицкой Сергиевой лавры и в 1971 году принял монашеский постриг. Впрочем, в 1988 году его перевели в Украину в Свято-Успенскую Почаевскую лавру, а в 1990 году — на Буковину.

— В это время распался Советский Союз и я, будучи до этого де-факто гражданином России (потому, что я имел постоянную прописку в России, а это по-современному означало — гражданство), взял украинский паспорт. Российское гражданство при этом автоматически продолжилось, но я им не интересовался и не пользовался, оно тогда не имело никакого значения, и за это никто не преследовал. Между Украиной и Россией были хорошие братские отношения, — говорит он.

Онуфрий продолжил, указывая, что когда отношения между Россией и Украиной начали ухудшаться, он якобы лишился российского гражданства.

— У меня нет российского паспорта. Особенно это было подтверждено, когда я выступил против войны России с Украиной и осудил российскую агрессию. Я считаю себя гражданином только Украины, — сообщил он.

Он повторил, что нет российского паспорта, но не сообщил, как и когда от него избавился.

— К сожалению, плохие отношения между Россией и Украиной, распад СНГ, а особенно война России против Украины уничтожили мою надежду, и сейчас я не считаю себя другим гражданином, кроме родной моей земли — Украины. Не знаю, как политики меня считают, но я считаю себя именно таким. Российского паспорта у меня нет, — подчеркнул Онуфрий.

Митрополит УПЦ МП также повторил, что осуждает российско-украинскую войну, впрочем глубоко благодарен тем россиянам, которые его приняли, когда Украина от него отвернулась.

— Я благодарен Богу за то, что в России я встретил людей: добрых, искренних и боголюбивых — к которым я и сегодня хочу быть подобным, — резюмировал митрополит.

Накануне журналисты Украинской правды обнародовали расследование, согласно которому у Онуфрия и более 20 священнослужителей УПЦ МП были обнаружены российские паспорты.

Впоследствии на журналистское расследование отреагировали в самой Украинской православной церкви Московского патриархата, где отрицают, что митрополит Онуфрий имеет гражданство Российской Федерации.

В заявлении УПЦ МП также говорится о том, что часть упомянутых епископов в материале журналистов якобы была лишена украинского гражданства без всякого обоснования, поэтому церковь уже подала иск в суд с требованием восстановить их гражданство Украины.

Речь идет об указе президента Владимира Зеленского в начале января текущего года, которым он приостановил гражданства ряда священников УПЦ МП. Глава государства пояснил, что большинство лишенных гражданства Украины лиц имели паспорта другого государства.