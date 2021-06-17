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Дмитро Кудрявцев |

Украинский вопрос самый сложный: Нуланд о переговорах Байдена и Путина

США намерены достичь предсказуемых отношений с РФ и при этом поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом рассказала заместитель Государственного секретаря Виктория Нуланд.

— Президент на встрече еще раз повторил, что санкции, которые были введены против России из-за Украины, останутся в силе. Их не ослабят, пока Москва не изменит свою позицию, — заявила она.

По словам Нуланд, выполнение договоренностей между президентами зависит от поведения российской стороны.

При этом Вашингтон намерен решительно реагировать на вредоносную деятельность Москвы.

Нуланд также отметила, что Штаты готовы рассмотреть просьбу официального Киева о большем вовлечении в урегулирование конфликта на Донбассе.

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В целом нормализация российско-американских отношений невозможна без изменения позиции России по украинскому вопросу, добавила она.

Переговоры Байдена и Путина

Накануне на женевской вилле Ла-Гранж прошли переговоры между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.

Мероприятие продлилось на час меньше, чем было запланировано.

Первым виллу покинул президент США, о чем он говорил с Путиным читайте в материале Фактов ICTV.

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