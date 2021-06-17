Українське питання найскладніше: Нуланд щодо переговорів Байдена та Путіна

США мають намір досягти передбачуваних відносин із РФ і при цьому підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це розповіла заступник Державного секретаря Вікторія Нуланд.

– Президент на зустрічі ще раз повторив, що санкції, що було введено проти Росії через Україну, залишаться в силі. Їх не послаблять, поки Москва не змінить свою позицію, – заявила вона.

За словами Нуланд, виконання домовленостей між президентами залежить від поведінки російської сторони.

При цьому Вашингтон має намір рішуче реагувати на шкідливу діяльність Москви.

Нуланд також зазначила, що Штати готові розглянути прохання офіційного Києва щодо глибшого залучення до врегулювання конфлікту на Донбасі.

В цілому нормалізація російсько-американських відносин неможлива без зміни позиції Росії щодо українського питання, додала вона.

Переговори Байдена та Путіна

Напередодні на женевській віллі Ла-Гранж відбулися перемовини між президентом США Джо Байденом та російським лідером Володимиром Путіним.

Захід відбувався на годину менше, ніж було заплановано.

Першим віллу покинув президент США, про що він говорив із Путіним читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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