Українське селфі-дзеркало, яке обробляє та одразу друкує фото

Селфі-дзеркало, що фотографує, обробляє і одразу ж друкує світлину.

Фото можна негайно надіслати в соцмережі або на електронну пошту.

Розважальний роботизований центр – так винахідник називає своє інтерактивне дзеркало заввишки майже 2 метри.

Диво-новинка друкує зображення навіть на предметах. Вартість однієї світлини – 35 грн. Аналоги такої розробки у світі є, але ужгородський інженер зробив її більш функціональною.

Нею вже користуються у Львові та Мукачеві. Кілька люстерок чоловік невдовзі надішле у Хорватію та Чорногорію.

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