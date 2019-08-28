Еда, мебель и лекарства: на что украинцы больше всего тратят деньги с карточек
Почти половину денег с банковских карт украинцы тратят на еду.
А именно – 10 млрд грн были потрачены украинцами на продукты питания. Это данные за прошлый месяц.
На втором месте расходы на кафе, рестораны и другие места общественного питания и отдыха.
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Почти 10%, или 2 млрд грн, украинцы отдали за мебель и товары для дома.
Чуть меньше на одежду и обувь, а замыкает пятерку основных покупок с банковских карт – расходы на аптеки и медицину.
К слову, в Украине начал дешеветь картофель.
2019-08-28
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