Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Еда, мебель и лекарства: на что украинцы больше всего тратят деньги с карточек

Почти половину денег с банковских карт украинцы тратят на еду.

А именно – 10 млрд грн были потрачены украинцами на продукты питания. Это данные за прошлый месяц.

На втором месте расходы на кафе, рестораны и другие места общественного питания и отдыха.

Смотрите: Киев попал в рейтинг самых дружественных городов мира

Почти 10%, или 2 млрд грн, украинцы отдали за мебель и товары для дома.

Чуть меньше на одежду и обувь, а замыкает пятерку основных покупок с банковских карт – расходы на аптеки и медицину.

К слову, в Украине начал дешеветь картофель.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Продают людей за $100. В “ЛНР” и “ДНР” назревает бунт против боевиков
В Украине растет популярность безналичных расчетов
Пенсия одной купюрой: реакция сети на появление 1000 гривен с Вернадским
Что не так с цитатой Вернадского на купюре в 1000 гривен
США выделят $50 млрд Палестине, Египту, Иордании и Ливану
Почему украинцы не умеют экономить и как откладывать 10% ежемесячно
США предоставят Украине почти $700 млн на оборону и борьбу с коррупцией
Как защитить сбережения на банковской карте от мошенников

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка