Українські армійці підірвали бронетехніку бойовиків під Донецьком

Чергові докази російської присутності на Донбасі виявила контррозвідка СБУ.

Українські армійці підірвали бронетехніку бойовиків під Донецьком. Ворожа бойова машина піхоти стояла в капонірі біля траншей бойовиків, більш-менш замаскована. Коли раптом пролунав потужний вибух з яскравим вогняним спалахом, що свідчить про підрив боєкомплекту та палива. Відео оприлюднив волонтерський фонд Повернись живим.

Тим часом чергові докази присутності Росії на Донбасі виявили співробітники контррозвідки СБУ біля ворожих позицій неподалік Красногорівки. Після ліквідації позицій снайпера, там була виявлена снайперська гвинтівка СВД з оптичним прицілом ПСО-1 зі штатним заводським прикладом та цівкою.

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Така зброя постачається лише на замовлення збройних сил РФ. Варто сказати, це досить успішна операція, хоча виявити та ліквідувати позиції снайпера – це вже неабияка військова вдача.

Тим часом на передовій окупаційна армія застосувала знову артилерійські системи. Калібр 122 міліметри. Під обстрілом Золоте-4. 5 разів противник порушив режим припинення вогню. Поранений один український військовий. Вогнем у відповідь, двох окупантів знищено, ще одного поранено.

До слова, тактична помилка окупантів: бійці ООС знищили ворожу гаубицю.

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