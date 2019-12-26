Украинские ПХГ: станут ли газовым хабом для Восточной Европы

Сначала из них выкачали газ для нужд советской Москвы и соцлагеря, а впоследствии использовали для транзита топлива из Сибири в Европу. Украинские хранилища газа – одни из крупнейших в мире и критически важные для бесперебойного снабжения российского топлива в страны ЕС. И с 2020 года стратегическая инфраструктура может интегрироваться в европейскую систему и получить дополнительные функции.

Большинство наших хранилищ созданы на базе истощенных месторождений.

Первый газ на западе Украины добыли почти век назад, а после второй Мировой его начали экспортировать за границу. Именно с территории Украины осуществили первые в мире межгосударственные поставки природного газа: 1945 его транспортировали в Польшу. А потом наладили поставки и в Россию, Беларусь, а также Литву, Латвию, Чехословакию и Австрию.

Читайте: Транзит российского газа: сколько заработает Украина за 5 лет

В новейшей истории украинские хранилища использовали для нужд отечественных потребителей, а также для поддержки транзита российского топлива в ЕС.

За счет наших ПХГ (подземное хранилище газа) выравнивали перепады давления в системе и не давали Европе замерзнуть. И эту стратегическую роль Газпром по политическим мотивам променял на обходные морские газопроводы, уменьшая транзит Украины. Однако простаивать такие хранилища не должны – для них будут искать новых клиентов.

Европейские компании уже хранят газ у нас. В этом сезоне закачали более 2 млрд кубометров топлива. Но в перспективе они способны вместить в пять раз больше. Сейчас в ПХГ свободная треть мощностей, то есть до 10 млрд кубов. И европейцы в них заинтересованы.

Анбандлинг Нафтогаза открывает путь к активной интеграции наших хранилищ в европейскую энергосистему уже со следующего года.

А в перспективе 3-4 года Украина имеет шансы стать полноценным газовым хабом, говорят специалисты. В наших хранилищах европейцы покупали бы и хранили газ на зиму, а Украина могла бы на этом зарабатывать.

Факты ICTV ранее писали о том, что Медведев сказал о транзите газа через Украину.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.