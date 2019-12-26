Українські ПСГ: чи стануть газовим хабом для Східної Європи

Спочатку з них викачали газ для потреб радянської Москви та соцтабору, а згодом використовували для транзиту палива із Сибіру до Європи. Українські сховища газу – одні з найбільших у світі й критично важливі для безперебійного постачання російського палива в країни ЄС. Та з 2020 року стратегічна інфраструктура може інтегруватися в європейську систему й отримати додаткові функції.

Більшість наших сховищ створені на базі виснажених родовищ.

Перший газ на заході України видобули майже століття тому, а після другої Світової його почали експортувати за кордон. Саме з території України здійснили перші в світі міждержавні поставки природного газу: 1945 його транспортували до Польщі. А згодом налагодили поставки й до Росії, Білорусі, а також Литви, Латвії, Чехословаччини та Австрії.

Читайте: Транзит російського газу: скільки заробить Україна за 5 років

У новітню історію українські сховища використовували для потреб вітчизняних споживачів, а також для підтримки транзиту російського палива до ЄС.

За рахунок наших ПСГ (підземне сховище газу) вирівнювали перепади тиску в системі й не давали Європі замерзнути. Та цю стратегічну роль Газпром із політичних мотивів проміняв на обхідні морські газопроводи, зменшуючи транзит Україною. Однак простоювати такі сховища не мають – для них шукатимуть нових клієнтів.

Європейські компанії вже зберігають газ у нас. Цього сезону закачали понад 2 млрд кубометрів палива. Але в перспективі вони здатні вмістити вп’ятеро більше. Нині в ПСГ вільна третина потужностей, тобто до 10 млрд кубів. І європейці в них зацікавлені.

Анбандлінг Нафтогазу відкриває шлях до активної інтеграції наших сховищ у європейську енергосистему вже з наступного року.

А в перспективі 3-4 років Україна має шанси стати повноцінним газовим хабом, кажуть фахівці. У наших сховищах європейці купували б та зберігали газ на зиму, а Україна могла б на цьому заробляти.

Факти ICTV раніше писали про те, що Медведєв сказав про транзит газу через Україну.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.