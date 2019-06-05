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Факты / Видео / Украина

Украинские военные заняли вражеские позиции возле Водяного

Большие потери на фронте. Трех украинцев было убито, трое – ранены. Двое погибших, это бойцы 17-й танковой бригады из Кривого Рога. Накануне они перевозили продукты возле села Новоселовка, когда в автомобиль попала вражеская противотанковая управляемая ракета. Еще один украинский военный погиб ночью.

В то же время украинские армейцы продвинулись вперед

Заняли вражеские позиции у Водяного. И нашли очередные доказательства российского присутствия на Донбассе. В частности, вооружение и амуницию российского производства. Новые позиции – на высоте и позволят контролировать значительный участок фронта. А в окрестностях Горловки ситуация стабильно напряженная.

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Враг активно применяет минометы, запрещены Минскими договоренностям, боевые машины пехоты и противотанковые управляемые ракетные комплексы.

Противник ежедневно запускает беспилотники. Высматривает, как обустроены позиции украинских армейцев, есть ли изменения. А на днях пыталась приблизиться и небольшая диверсионная группа.

Украинские военные говорят: ситуация на фронте напряженная, но вполне контролируемая. Они крепко держат оборону и ничего врагу не отдадут.

К слову, бронежилет и каска могут не спасти! Какое оружие применяет враг на Донбассе.

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