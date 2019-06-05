Українські військові зайняли ворожі позиції біля Водяного

Великі втрати на фронті. Трьох українців було вбито, троє – поранені. Двоє загиблих, це бійці 17-ї танкової бригади з Кривого Рогу. Напередодні вони перевозили продукти біля села Новоселівка, коли в автомобіль влучила ворожа протитанкова керована ракета. Ще один український військовий загинув вночі.

Водночас українські армійці просунулися вперед

Зайняли ворожі позиції біля Водяного. І знайшли чергові докази російської присутності на Донбасі. Зокрема, озброєння та амуніцію російського виробництва. Нові позиції – на висоті і дозволять контролювати значну ділянку фронту. А на околицях Горлівки ситуація – стабільно напружена.

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Ворог активно застосовує міномети, заборонені мінськими домовленостями, бойові машини піхоти і протитанкові керовані ракетні комплекси.

Противник щодня запускає безпілотники. Видивляється, як облаштовані позиції українських армійців, чи є зміни. А днями намагалась наблизитися і невелика диверсійна група.

Українські вояки кажуть: ситуація на фронті напружена, але цілком контрольована. Вони міцно тримають оборону і нічого ворогу не віддадуть.

До слова, бронежилет і каска можуть не врятувати! Яку зброю застосовує ворог на Донбасі.

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