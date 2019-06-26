Українського художника Марчука внесли до списку 100 геніїв сучасності

Британія внесла українського художника, засновника нового стилю у мистецтві Пльонтанізм, Івана Марчука до списку 100 геніїв сучасності.

За радянських часів за свою творчість був під постійним прицілом КДБ. У 1988-му національна Спілка художників відмовлялася офіційно визнати його творчість, хоча на той час він мав понад 15 експозицій у різних містах колишнього СРСР.

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У кінці 1980-х емігрував до Австралії, потім до Канади і США. Але, де б він не був, завжди його тягнуло на рідну землю. Третій президент України Віктор Ющенко пообіцяв побудувати музей його робіт на Андріївському узвозі у Києві, навіть пафосно заклали капсулу на місці майбутньої споруди – але на цьому все і скінчилося.

Нині митець живе в Києві. Свої картини Іван Марчук лише зрідка дарує і майже ніколи не продає, чим дивує колекціонерів, які готові викладати за них сотні тисяч доларів. Зізнається: переживає за роботи, як за власних дітей. Втім, з дня на день надихається, малює та мріє.

До слова, до 140 років з дня народження Казимира Малевича вийшов документальний фільм.

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