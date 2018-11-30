Украинский фестиваль USTREAM: как наши таланты покорили Австрию

Наши таланты смогли покорить требовательную публику Австрии – более трех лет здесь мощно популяризирует нашу страну украинский фестиваль.

Современные исполнители, интересные театральные постановки, классика в джазовоv исполнении, авторские чтения популярных украинских писателей, переведенные на немецкий язык. Это лишь краткий список того, что демонстрирует фестиваль USTREAM.

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На последнем фестивале два музыкальны[ мероприятия, которые прошли в одном из самых престижных залов Вены – Венской филармонии – новая опера Троицкого Йоф и концерт – Бах в джазовых вариациях. На эти события продавали билеты, таким образом на фестиваль попадали случайные люди, которые просто шли в имиджевое место, и уже здесь для себя открывали украинский театр, исполнителей классической музыки или современных писателей.

Раз в 2 года решили делать большой мультидисциплинарный фестиваль, который назвали USTREAM fest. В другое время организуют мероприятия USTREAM EVENT, которые вкладываются в их концепцию ребрендинга Украины. Международная аудитория – основной ориентир фестиваля.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что украинский фильм Дикое поле отобрали на кинофестиваль Темные ночи в Таллине.

Опубликовано Ноябрь, 30 в 14:32



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