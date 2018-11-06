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Украинский фильм Дикое поле отобрали на кинофестиваль Темные ночи в Таллине

Приключенческий экшн Ярослава Лодыгина Дикое поле будет соревноваться за победу на международном кинофестивале Темные ночи, который пройдет с 16 ноября по 2 декабря в Таллине.

фільм дике поле

Кинолента вошла в конкурсную программу полнометражных дебютов – First Feature Competition. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

По словам режиссера Ярослава Лодыгина, участие в этом фестивале является важным, поскольку его программа оглядывается международной прессой.

– Он популярен среди дистрибьюторов и сейлз-агентов и имеет связь с Cottbus Film Festival, который нас поддерживал все эти годы, – говорит режиссер.

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Фильм снят по мотивам повести Ворошыловград Сергея Жадана. В основе сюжета картины – история мужчины, который возвращается в родной город на Донбассе, чтобы защитить свой семейный бизнес.

Кинолента выходит в украинский прокат с 8 ноября.

К слову, Факты ICTV писали об украинском фильме, который будет бороться за Оскар

Фото:  Дике поле/Facebook

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