Украинский пловец проплыл по Днепру от Беларуси к Херсону

Михаил Романишин установил национальный рекорд по выносливости, он проплыл 980 километров вдоль Днепра. В течение месяца спортсмен преодолевал по 30 километров в день, поэтому расстояние вышло немаленькая – от границы с Беларусью до Херсона.

Экстремальное путешествие по Днепру длиной 980 километров от границы с Беларусью в Херсон мастер спорта по плаванию Михаил Романишин осуществил впервые в истории, так он воплотил свою детскую мечту.

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Ежедневно 10 часов в воде – это настоящий подвиг, – уверены коллеги и наставники.

К заплыву Михаил готовился 4 года, но оказался не готов до ужасного состояния реки: обмеления, зеленых водорослей, грязи и сеток браконьеров.

Приятные впечатления у Михаила остались от общения с простыми украинцами. Днем спортсмен плыл, а ночевала его маленькая команда обычно на берегу в палатке. Местные жители, услышав о марафоне, часто кормили вкусненьким и оставляли ночевать у себя в доме.

Со слезами на глазах Михаила встречали жена, двое маленьких сыновей и отец с мамой. Впереди у молодого пловца еще более амбициозный план: проплыть Черным морем 650 километров от Одессы до Стамбула.

Напомним, украинский спортсмен Михаил Романчук стал серебряным призером Чемпионата мира по плаванию в Кванджу.

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