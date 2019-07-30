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Факты / Видео / Украина

Украинский военный подорвался на установленной враждебной ДРГ взрывчатке

Перемирия нет.

Российские наемники на Востоке не выполняют договоренностей о прекращении огня и постоянно провоцируют наши Вооруженные силы, на передовой снова ранен украинец.

Враг обстрелял из миномета 82 калибра защитников Гнутово, а в районе Каменки российские наемники открыли огонь из реактивного пехотного огнемета, а неподалеку Водяного, на Мариупольском направлении, из крупнокалиберного пулемета.

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В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий получил ранения.

Бойцы 24-ой бригады еще до объявления перемирия уничтожили там огневые позиции врага, и очевидно, благодаря режиму тишины боевики начинают восстановление фортификации.

Между тем, местные в самой Марьинке отмечают, что пока перемирия боевики придерживаются, но за годы войны, знают – это не надолго, ведь Путин войну начал не для того, чтобы в итоге оставить дончан в покое, а Украина до сих пор тема номер один для российского телевидения.

Напомним, 21 июля на Донбассе Украинские военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве. В результате чего погибли двое бойцов ВСУ.

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