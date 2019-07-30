Український військовий підірвався на встановленій ворожою ДРГ вибухівці

Перемир’я немає.

Російські найманці на Сході не виконують домовленостей про припинення вогню і постійно провокують наші Збройні сили, на передовій знову поранено українця.

Ворог обстріляв із міномета 82 калібру захисників Гнутового, а в районі Кам’янки російські найманці відкрили вогонь із реактивного піхотного вогнемету, а неподалік Водяного, на Маріупольському напрямку, з великокаліберного кулемету.

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В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, один військовослужбовець отримав поранення.

Бійці 24-ої бригади ще до оголошення перемир’я знищили там вогневі позиції ворога, та очевидно, завдяки режиму тиші бойовики починають відновлення фортифікації.

Тим часом місцеві у самій Мар’їнці відзначають, що поки перемир’я бойовики дотримуються, але за роки війни, знають – це не надовго, адже Путін війну почав не для того аби в підсумку лишити донеччан у спокої, а Україна досі тема номер один для російського телебачення.

Нагадаємо, 21 липня на Донбасі українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. В результаті чого загинули двоє бійців ЗСУ.

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