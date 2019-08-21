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Украинцы получили 90% разрешений на трудоустройство в Польше

90% разрешений на трудоустройство за последний год получили в Польше украинцы. Об этом сообщает Польское радио.

На втором месте по количеству разрешений – 4% – белорусы, на третьем – молдаване. Также трудоустройством в Польше интересуются грузины, армяне и россияне.

Всего разрешений на работу страна выдала почти 846 тысяч, то есть на 1,8 больше, чем в это время в прошлом году. Это объясняют повышением спроса на работников промышленных предприятий и транспортно-логистической отрасли.

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К слову, вблизи Кракова семья создала своеобразный музей живых бабочек. В течение лета здесь ежедневно принимают посетителей, а для школьников проводят мастер-классы по биологии и химии.

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