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Экономическое чудо: сможет ли Украина повторить успех Польши

Отечественный внутренний валовой продукт за последний квартал вырос на 4,6%. Для специалистов это неожиданный показатель. Ведь в последние годы прирост экономики не превышал 3% в год. Особенно активно в Украине развивалось сельское хозяйство и торговля.

Украина готова расти еще быстрее, такую ​​задачу поставил президент Зеленский и авторитетное агентство Bloomberg свидетельствует, что мировой бизнес уже внимательно следит за успехами Украины.

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Эксперты утверждают, что сейчас нужно привлечь инвестиции, чтобы достичь запланированных масштабных целей. Первые признаки – это то, что иностранцы уже купили облигации внутреннего займа на более чем 87 миллиардов гривен.

Ранее Всемирный банк предупреждал, что без активных изменений в экономике, Украине придется потратить полвека, чтобы догнать соседнюю Польшу, успех который экономисты уже подают как пример для подражания. Сейчас британский исследователь уверен, что Украина тоже может повторить такое экономическое чудо.

Западные экономисты отмечают, что экономического успеха Украины достигла, проведя две прозрачные и демократические избирательные кампании, на фоне торговой войны между США и Китаем, а также замедление экономики в Европе.

Напомним, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что сейчас есть реальный шанс чтобы рост ВВП Украины был больше 5-7%.

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