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Украинцы стали чаще пользоваться интернетом: возможны ли сбои в сети

Сотни тысяч школьников и студентов по всей Украине сейчас учатся онлайн. Конференции, совещания, встречи и вся удаленная работа тоже в онлайне. И в придачу — круглосуточный просмотр фильмов и сериалов. Интернет сегодня — критически важный для всех украинцев. Нагрузка на сети возросло с начала карантина трафик увеличился на 20%.

В Интернет-ассоциации посчитали, что пиковые часы сейчас с 19.00 до 23.00, но существенный трафик и в течение дня. Отпали такие пользователи, как большие развлекательные центры, зато добавились все, кто сейчас на удаленной работе. И хоть нагрузка и возросла, мощности украинского интернета хватит, говорят специалисты. Подробнее в сюжете Оксаны Михайловой и Ольги Читайло.

Напомним, в метро Киева до конца 2020 года запустят 4G.

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